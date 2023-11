Viviano punge ADL: “Lo stimo molto come presidente, ma ogni volta che parla dice una ca**ta”

Il portiere dell’Ascoli Emiliano Viviano ha commentato a TvPlay le recenti dichiarazioni di De Laurentiis su Ucraina-Italia

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dell’Ascoli Emiliano Viviano ha commentato a TvPlay le recenti dichiarazioni di De Laurentiis su Ucraina-Italia: “De Laurentiis è un presidente che stimo molto perchè i risultati che ha ottenuto sono favolosi, ma ogni volta che fa una dichiarazione dice una cagata. Vuole essere spesso impopolare, sopra le righe. Lui è bravo, tantissimo di cappello per quello che ha fatto in tanti anni con il Napoli. E’ ovvio che fosse rigore quello per l’Ucraina, ma quello che mi ha dato fastidio è che poi noi stessi italiani ci siamo indignati”.