Volantini Curve contro i critici, Conte: “Ne parlai 3 mesi fa, ambiente non compatto!”

Le Curve contro i critici, lei avverte il peso di qualche critica di troppo? Il tecnico del Napoli Antonio Conte risponde così nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio: "Se andate indietro nelle conferenze, ho parlato di compattezza d'ambiente e che non la vedo. Dovete fare attenzione, mi dispiace che le cose che dico vengono cancellate e me le richiedete, io ho già risposto.

Cercate un altro titolo, ma io in conferenza dico sempre delle cose, non vengono colte o si fa finta di non capire. Mi dispiace che dopo mesi non è cambiato niente, com'era è rimasto, l'ambiente è questo o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra".