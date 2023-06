Volpecina: "Ho criticato Spalletti, ma andava confermato per ripartire in pole. Ora..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex difensore del Napoli.

"Sulla panchina del Napoli non ci sto capendo più nulla, andare dietro a De Laurentiis è davvero difficile. Bisognerebbe interpellare qualcuno che non c'è più per capire cosa sta succedendo davvero. Prendere il posto di Luciano Spalletti non sarà semplice per nessuno, anche se sono stato tra i pochi che lo ha criticato. Abbiamo buttato lo Scudetto del 2022, con qualche colpa del mister. Quest'anno, però, è stato perfetto e la squadra non ha sbagliato nulla.

Ha giocato un calcio fenomenale. Non bisognava perderlo, bisognava fare di tutto per trattenerlo: così si sarebbe partito da un grandissimo vantaggio. Con il nuovo allenatore, ora, non sai se il Napoli partirà ancora in pole position. Nel calcio tutto è possibile, ma con Spalletti si sarebbe partiti da una nuova certezza".