Volpecina: "Noi soffrimmo fino alla penultima per lo scudetto, questa squadra invece..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex Napoli: "Vincere a Napoli non è paragonabile a vincere in nessun'altra parte del mondo. Tutti stanno andando oltre i propri limiti e le nostre aspettative. Al 95' ancora corrono come pazzi e sono concentrati come dei campioni. Questo il Napoli più forte di sempre? È davvero difficile dirlo.