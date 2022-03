Vulpis: “Perché ADL dovrebbe indebitarsi e far soffrire il bilancio? La sua visione è giusta”

"La visione di De Laurentiis è la visione giusta. Quando ci sono difficoltà economiche la prima strada è fare un contenimento dei costi".

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marcel Vulpis, giornalista ed economista. “Ho visto un po’ i dati dell’ultimo bilancio della Juve. In campionato è nelle condizioni di vincere, quindi è una squadra e un’azienda strutturata per provare a vincere importanti trofei nazionali e internazionali. Per poter competere a livelli alti è chiaro che devi generare molti ricavi e anche molte spese. Chiaramente la pandemia ha massacrato la biglietteria, si è passati da importi importantissimi a circa 7 milioni di euro. Una situazione che abbiamo visto in pratica ovunque. Tutti hanno avuto problemi. Due anni di pandemia non sono pochi, hanno impattato fortemente sui bilanci. Ci sono casi virtuosi come per esempio l’Atalanta, che ha saputo investire e spendere il giusto. Però ovvio che un’Atalanta se arriva ai quarti o agli ottavi è un successone, per la Juve è una sconfitta. Il tema della pandemia ha mangiato gran parte dei ricavi ma nell’ultimo bilancio ci sono tante spese in tesserati e dirigenti, quindi la Juve ha continuato a spendere cifre importanti. Ci sono 322 milioni di costo del personale, chiaramente puoi andare in rosso.

La differenza tra la Juventus e le altre? La Juve dietro ha la Exor che può fare ricapitalizzazione, quindi il rosso viene neutralizzato. Non tutti i club hanno questa possibilità. De Laurentiis? Perché dovrebbbe assumersi debiti per comprare giocatori talentuosi e quindi mandare in sofferenza il bilancio del Napoli? Le società devono essere gestite, vissute e lette come delle imprese. La visione di De Laurentiis è la visione giusta. Quando ci sono difficoltà economiche la prima strada è fare un contenimento dei costi. Una volta sistemati i conti allora capisci cosa ti puoi permettere. Se il Napoli avesse vinto il campionato la gestione di De Laurentiis sarebbe stata lodata. Ma stare costantemente tra le prime 4 e tra le big in Italia non è una banalità. Lui sa perfettamente cosa si può permettere e credo che abbia piacere a spendere di più quando è possibile. Chiaramente è un imprenditore. Al tifoso che dice di indebitarsi, gli direi di portare lui i soldi!”.