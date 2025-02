"Vuoi sapere il reale prezzo di Garnacho?", la rivelazione di Modugno in diretta tv

vedi letture

Quanto sarebbe costato realmente Alejandro Garnacho al Napoli? Se ne torna a parlare ora che Neres è andato ko e salterà le prossime partite. Stop di almeno un mese per il brasiliano. Intervenuto a Televomero, il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha svelato le reali cifre per l'eventuale acquisto dell'argentino, trattato a lungo dal Napoli a gennaio.

"Vuoi sapere qual è il prezzo di Garnacho? Era 60 milioni più il 10% sull'eventuale futura rivendita e 10 milioni di euro lordi di stipendio", le parole del giornalista che risponde a Pierpaolo Marino, ex dirigente azzurro, mentre in studio si parla dell'argentino e del suo mancato arrivo e del tempo impiegato dal Napoli per capire che sarebbe stato difficile arrivare alla fumata bianca.