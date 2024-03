"Vuoi venire ad allenare la Slovacchia?", Corazzi svela un retroscena su Calzona

Ai microfoni di 'Azzurro 99' su Campi Flegrei TV, Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliaio, ha raccontato dell’incontro con l'allenatore del Napoli.

Ai microfoni di 'Azzurro 99' su Campi Flegrei TV, Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliaio, ha raccontato dell’incontro con l'allenatore del Napoli Francesco Calzona in occasione dell'intervista in esclusiva: “Calzona sta dando piano piano le sue idee tattiche. Durante l’intervista poi ho trovato un uomo unico, si è fermato con noi a chiacchierare dopo l’intervista per 20 minuti e non è scontato. Mi sembra che Calzona sia una buona trovata. Noi lunedì pubblicheremo l’intervista integrale sul nostro canale YouTube. Parlare con lui è stato bello perché abbiamo avuto modo di conoscere il lato umano della persona. Di ciò che ha detto, secondo me è interessante quando racconta della chiamata della Slovacchia.

Lui era dal benzinaio e ad un certo punto senta squillare il cellulare ed è Hamsik che gli chiede 'Vuoi venire ad allenare la Slovacchia?'. E Calzona racconta l’incredulità nei suoi occhi in merito ad una proposta così improvvisa. Risponde quindi ad Hamsik di lasciargli 24 ore di tempo per pensarci. Ma dopo neanche 5 giri di lancette richiama l’ex capitano del Napoli accettando l’offerta. Secondo me è il segno di un uomo che ama le sfide”.