Wanda Nara ora cambia versione: "Felicissimo al Psg, nessuno direbbe di no ai francesi"

Presente negli studi di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, attaccante passato dall'Inter al PSG nelle ultime ore del mercato estivo, ha commentato l'esordio dell'argentino con la maglia della sua nuova squadra: "Imparare il francese io? Ma se ancora faccio fatica a parlare in italiano... (ride, ndr) Sono molto contenta di Parigi, la partita è andata bene. Non conoscevo lo stadio ed è bellissimo, c'è una curva che ha sostenuto la squadra dall'inizio alla fine. Neymar ha segnato un gol fantastico. Penso che per Mauro questa sia più di una possibilità, è bellissimo poter giocare in un top club al quale nessuno potrebbe dire di no. Anche i bambini sono contenti. Per me il PSG era la scelta logisticamente peggiore ma a lui va benissimo. Mi ha mandato una foto poco fa che stava girando la città in monopattino, è felicissimo".