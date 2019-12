Wanda Nara si scalda sul paragone Icardi-Lukaku: "Non parlate di chi non c'è"

Attimi di scontro ideologico nello studio televisivo di Tiki Taka. Mentre il conduttore Pierluigi Pardo e i suoi ospiti stavano analizzando il rendimento dell'Inter ed in particolare di Romelu Lukaku, Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, ha criticato l'attaccante belga, lasciando intendere che non riesca a segnare nelle partite decisive. Mentre venivano snocciolati i numeri realizzativi del nerazzurro, infatti - nella confusione delle voci sovrapposte - si è sentita l'agente e moglie elencare a sua volta le reti segnate da Icardi con l'Inter.

"Per me il vero valore assoluto di questa squadra è Conte, lui fa davvero la differenza. Dall'inizio ha avuto solamente tre volte il centrocampo titolare a disposizione. Lukaku dopo il Genoa è un fenomeno, con il Barcellona era scarso", ha aggiunto quindi la procuratrice. A quel punto in molti, per primi Pardo e il comico Ciccio Valenti, tifoso interista, le hanno fatto notare che però lo stesso Conte ha voluto Lukaku e non Icardi.

"Sono tifosa dell'Inter ma non sopporto la mancanza di rispetto. Parlare degli attaccanti che non ci sono... Io ho visto un numero 9 che ha segnato 150 gol. E poi pensate al peso di calciare un rigore a San Siro a quell'età...", ha concluso Wanda Nara.