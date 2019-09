Wanda: "Non è un divorzio, Icardi e l'Inter due fidanzati che si sono presi una pausa"

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito alcuni stralci: "Con l'Inter non è un divorzio, Mauro e i nerazzurri sono come fidanzati che si prendono una pausa".

Quindi tornerà all'Inter a fine stagione?

"Al PSG non si poteva dire di no: ha tutto per vincere. A fine stagione sceglieremo ciò che sarà meglio. Io lavoro per lui, poi le scelte sono sue".

Come l'ha convinto a dire sì al PSG?

"Lo conosco perché sono la moglie, non solo la procuratrice. Sapevo che avrebbe detto sì anche per dare tranquillità ai figli. A Milano sarebbe stato sempre un caso".

Cosa è successo e perché i rapporti si sono deteriorati?

"L'Inter aveva la necessità di venderlo e gli ha tolto la fascia. Lì i rapporti si sono incrinati perché Mauro non voleva lasciare il club da capitano".

A gennaio gli è stato proposto dalla Juventus uno scambio con Higuain più 50 milioni.

"Non dirò il nome della squadra ma l'altro giocatore a Milano ci era già venuto e non all'Inter. Se avessero parlato chiaramente con Mauro sarebbe stato diverso".