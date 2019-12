Wenger: "Sorpreso dall'addio di Ancelotti dal Napoli. Per l'Everton gran colpo"

L'ex allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger, ha commentato così le possibili nuove avventure di Carlo Ancelotti e Mikel Arteta, rispettivamente sulle panchine dell'Everton e dei Gunners: "Sono sorpreso che Ancelotti abbia dovuto lasciare il Napoli. Carlo sarebbe un gran colpo per l'Everton".

Arteta?

"Io sono un tifoso dell'Arsenal, quindi adesso tifo per l'allenatore attuale che è Ljungberg. Quando il tecnico sarà Arteta, tiferò per lui. L'Arsenal sta vivendo un momento difficile: meglio se non commento, mi limito a soffrire come gli altri fan".