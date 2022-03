Zaccardo gioca Napoli-Milan: "Osimhen e Leao gli uomini-chiave, ma non sarà decisiva"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Cristian Zaccardo ha parato così di Napoli-Milan

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Cristian Zaccardo ha parato così di Napoli-Milan: “Mi aspetto una bella partita, è un campionato equilibrato. Chi perde non è fuori dalla corsa. È ancora tutto aperto. La partita oggi è più importante per gli scontri diretti. Gli uomini chiave saranno Osimhen per il Napoli, Leao per il Milan. Oppure Theo Hernandez. Chi vince lo Scudetto? Sulla carta l’Inter. Però le partite vanno giocate, ci sono tante componenti. Il Milan non ha la Champions, tornerà Ibra. Il Napoli negli undici è una squadra importante. Bello vedere tre squadre in pochi punti”.