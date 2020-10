Zaccheroni alla Gazzetta: "Mi piace il Napoli di Gattuso, vi dico perché è da Scudetto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico Alberto Zaccheroni ha parlato di Gattuso e del momento del Napoli: "L’ho seguito molto in questi anni. E ho visto una grande evoluzione come allenatore. Mi piace seguire il suo Napoli perché ha sempre qualche elemento di novità, frutto di un lavoro certosino. Evidentemente ha anche un ottimo staff. AZ? Capitano partite così. Magari i giocatori si esaltano nelle sfide più importanti. Questa è un’annata particolare. In cui squadre come il Napoli possono vincere lo scudetto. Quella azzurra è rosa completa: ha giocatori con caratteristiche diverse che ben si integrano in ogni reparto. È già partito bene in campionato e può davvero puntare al massimo. Gli equilibri nelle due fasi mi sembrano già buoni. Ma le partite più complicate le vinci con un gol di scarto. Per questo dico che è importante che tutti quegli attaccanti che schiera vadano in doppia cifra".