Zaccheroni pazzo degli allenatori delle big: "Sarri, Ancelotti e Conte sono il top!"

Alberto Zaccheroni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, raccontando la sua opinione circa gli allenatori presenti in Italia, a cominciare dalla Juventus: "Hanno sempre percorso strade diverse per ottenere risultati. Adesso hanno preso uno degli allenatori top del momento che propone un calcio che tutti stanno spingendo. Leggendo i media e i giornali stanno spingendo molto su questa linea, Sarri è uno dei migliori su questo tipo di calcio. L'Inter ha Conte, la Juventus ha Sarri e Ancelotti al Napoli, il top è lì.Giampaolo è l'unico che non ha ancora allenato una grande squadra, ma è come me visto che arrivato dall'Udinese. Ha dalle idee e ha il coraggio di proporle: è convincente con i propri giocatori, sono sicuro che farà bene. Nel calcio è importante capitare al posto giusto al momento giusto. Gli auguro questo, come è capitato a me".