Zamparini: "Spero Spalletti vada a Napoli. Ma crede di essere il migliore al mondo"

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: “Mi auguro che Spalletti venga a Napoli, è un grande allenatore. Quando lo presi al Venezia era talentuoso e poi ha dimostrato il suo valore. Ha un grande difetto perché è “toscano” e quindi ha un carattere difficile e crede di essere il migliore al mondo. Lui vestiva sempre di nero e lo chiamavo becchino e gli dicevo che portava sfiga. Contro il Torino stavamo 2-0 al 90′, pareggiammo 2-2. Lo esonerai perché pensai che portasse sfiga. Sbagliai a esonerarlo e infatti poi tornai indietro. Non so se è l’ideale per la piazza di Napoli, andrebbe chiesto a De Laurentiis, se gli fa la squadra può far bene”.