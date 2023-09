Zaniolo si sfoga: "Vengo etichettato come una persona che non porta rispetto, ma non è così"

Nicolò Zaniolo contro l'Ucraina s'è reso protagonista di un'ottima partita. Nel secondo tempo, un assist dopo l'altro, ha creato le migliori occasioni

Nicolò Zaniolo contro l'Ucraina s'è reso protagonista di un'ottima partita. Nel secondo tempo, un assist dopo l'altro, ha creato le migliori occasioni azzurre fino al momento della sostituzione: "Era importantissimo conquistare i tre punti - ha detto al termine della partita -. Non siamo quelli visti in Macedonia e il mister prima della partita ci ha chiesto di mettere in campo tutto ciò che avevamo perché non contava nulla di diverso dalla vittoria. Siamo contenti, abbiamo espresso anche un buon calcio. Ci godiamo questo successo".

Può essere anche per te questa serata di San Siro un nuovo punto di partenza?

"Io non penso di essermi mai fermato. Faccio sempre ciò che il mister mi chiede e mi metto sempre a disposizione. Tante volte sono etichettato da voi come una persona che non porta rispetto, fuori dalle righe, ma non è così. Assolutamente. Io mi metto sempre a disposizione ed è sempre stato così in tutte le squadre in cui ho giocato. Sono veramente felice di questa gara e non mi va di parlare del resto".