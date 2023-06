Zauli: “Garcia profilo giusto. E' stato amato a Roma e lo sarà anche a Napoli”

Il tecnico Lamberto Zauli ha parlato a Sky Sport

Il tecnico Lamberto Zauli ha parlato a Sky Sport: "Cosa pensa di Rudi Garcia al Napoli?Dopo Spalletti arriva un allenatore esperto che saprà inserirsi nel progetto Napoli. E' un profilo giusto, credo che possa essere un allenatore importante anche per la Champions. E' stato amato in una piazza difficile come Roma e lo sarà anche a Napoli".