Zazzaroni: "A Lecce prima botta di cu*o per il Napoli. Champions? In finale vedo un'altra italiana"

Nel corso di 'Deejay Football Club', il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato i deludenti pareggi delle milanesi e la vittoria del Napoli contro il Lecce: " Ho scritto che mia nonna diceva meglio un uovo oggi che una gallina domani. Inter e Milan dovevano mettere al sicuro il posto in campionato. Però le critiche a Inzaghi e Pioli dopo questa giornata sono ingenerose, la palla dentro la devono buttare i calciatori. Il gol di Candreva non si vede nemmeno nel campionato amatori. Il Napoli a Lecce ha avuto una piccola botta di cu** per la prima volta dopo 28 partite .

Pronostici sulla Champions League? Credo che l’Inter abbia una grande opportunità di arrivare in finale. Anzi per me è la favorita tra le italiane. Ma se poi arriva quinta e perde in finale? Vanno nel fumo 70-80 milioni di euro".