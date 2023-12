Zazzaroni: “ADL ha delle colpe, ma è la squadra ad aver perso certezze”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha tante colpe perchè non ha capito in tempo che qualcuno voleva andar via da tempo, vedi Spalletti e Giuntoli. E’ sorprendente ed inaspettato che se ne vadano tutti dopo uno Scudetto.

La sconfitta con il Frosinone non ha nulla di tecnico. Ci sono problemi difensivi e soprattutto alcuni giocatori importanti hanno perso determinate certezze, vedi Di Lorenzo e Raspadori. Bisogna recuperare serenità e lucidità sul piano psicologico soprattutto”.