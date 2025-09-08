Zazzaroni: "Al Napoli mancano i vice di Politano e Di Lorenzo! Fiorentina? Gioca Lucca"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: Allegri? Impazzisce per il fatto di non giocare le coppe. Lui preferisce giocarle e gestire una partita ogni tre giorni. Giocare le coppe ti permette anche di risolvere un po' di crisi quando ci sarà. Pensa di perdere in campionato, avere la chance di rimediare dopo tre giorni può essere un aiuto.

Hojlund o Lucca contro la Fiorentina? Se conosco Conte, gioca Lucca. Poi se mette dentro Hojlund nella parte finale ci può stare perché poi c'è la Champions. Credo che manterrà la solita formazione. Meret-Milinkovic? Io non sono per l'alternanza, credo che Alex ora si trovi con un portiere ingombrante e non sarà facile per lui, più che per Milinkovic che invece arriva e già conosce il suo ruolo. Un vero sostituto di Di Lorenzo ed uno di Politano non ci sono, però c’è da dire che adesso il Napoli ha una rosa di grande valore".