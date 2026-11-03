Zazzaroni: “Allegri non sta dando nulla, forse era meglio non accettare…”
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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto al podcast Numer1 con Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani. Il tema è il momento di Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli. Zazzaroni ha parlato del momento del Napoli e ha commentato così gli ultimi risultati della squadra azzurra che domani sarà impegnata in Champions League sul campo del Porto di Farioli: “Allegri? Allegri sta andando male, basta dai. Forse era meglio se non avesse accettato. Forse sì. Come non accettare? Oggi non sta dando nulla dai. Il Napoli può germogliare? Me lo auguro", il virgolettato che circola anche sui social.
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