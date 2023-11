Zazzaroni: "Ci manca solo che diciate che Garcia mangi anche i bambini..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Non avete detto che Garcia mangia anche i bambini. C’è anche l’atto di presunzione del presidente, ma anche la difficoltà di arrivare dopo uno scudetto in cui s’è coniugato gioco e vittoria, lui ha faticato a capire la realtà. Poi è stato delegittimato più volte dall’incontro ADL-Conte che ha preannunciato l’esonero. Alla prima sconfitta, anche sfortunata viste le parate di Berisha, verrà esonerato anche se Gattuso fece peggio di Ancelotti e questo ADL lo ricorda sempre".