Zazzaroni: "Conte ha fatto una cosa fantastica pur di venire a Napoli"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“E’ fatta per Conte al Napoli, devono solo fare sta firmetta, la foto con De Laurentiis bello abbronzato che torna da Ibiza e poi aspettiamo la presentazione al San Carlo. Conte è il nome più grosso in circolazione per risollevare il Napoli. Conte non vuole deludere i napoletani, vuole garanzie di carattere tecnico, lui si occupa anche della testa dei calciatori. Lui non si fa fare la squadra, sa esattamente cosa gli serve e partecipa alla costruzione. Si assume la responsabilità del mercato, poi quando il mercato lo fa la società Conte è uno che lo dice apertamente e va via.

La società gli ha detto che i soldi che arriveranno dalle cessioni verranno rinvestiti. Per Osimhen non è arrivata un’offerta, ma per Kvaratskhelia sì, dal PSG, ma il Napoli ha detto no. Conte vuol tener Di Lorenzo, poi mi è piaciuto il fatto che non abbia chiesto una clausola d’uscita. Ha detto qual è il suo prezzo, lo ha abbassato per venire a Napoli e trovo che sia una cosa fantastica. Ora a Napoli è già tornato l’entusiasmo e dopo quest’annata serviva. Astori mi disse che imparò più in due giorni di nazionale con Conte che in tanti anni con altri tecnici".