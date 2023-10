Zazzaroni dopo l'intervista a Mazzarri: "Si è autocandidato, a Garcia non farà piacere"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel giorno in cui è stata pubblicata la sua intervista

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel giorno in cui è stata pubblicata la sua intervista a Walter Mazzarri: “Mazzarri è stato esplicito, si è autocandidato per poter allenare ancora. Mi hanno colpito le sue parole al miele su De Laurentiis, anche per alcuni trascorsi non positivi. Lui aveva un contenzioso con il Cagliari che si è risolto qualche settimana fa e ci ha concesso questa intervista. Ma secondo me all’attuale allenatore del Napoli le sue parole non sono piaciute tanto. Mazzarri dice di aver seguito molto il Napoli di Spalletti, e che adesso il 4-3-3 lo potrebbe aiutare. Queste sue parole fanno capire che ha tanta voglia di tornare ad allenare, forse eccessiva, quasi un paradosso. Era in grande confidenza e parlava a ruota libera, quindi mi è sembrato talmente oltre che forse non è un’autocandidatura.

Contro il Milan test molto importante, perché giochi contro una grande o presunta tale. Giochi in casa ed hai una grande opportunità. Hai fatto due vittorie importanti, e se batti i rossoneri ti riproponi in alta classifica in maniera importante. Garcia potrebbe davvero fare un colpo importante. In questa partita potrebbe esserci una svolta sia per il Napoli che per il Milan. Dal punto di vista morale può dare tanto. Pioli non ha tante colpe in questo periodo, mentre Garcia sembra essere sempre sull’orlo del precipizio. Sappiamo che un risultato negativo, per lui, potrebbe avere risultati devastanti”.