Zazzaroni esalta Allegri: "È il Trapattoni del 3° millennio"

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Tutti pazzi per Allegri, il Trapattoni del 3° millennio". Il giornalista si è schierato in difesa del tecnico della Juventus, criticato da molti per il gioco ma secondo Zazzaroni i bianconeri non sono da Scudetto e hanno una rosa inferiore: "Ha perso Di Maria, Cuadrado, Pogba, Fagioli, Soulé, Bonucci e ci metto pure Barrenechea - Weah e Cambiaso gli ingressi".

Poi Zazzaroni si sofferma su alcuni luoghi comuni, come il fatto che Allegri non sia capace di migliorare i giocatori ("il Kean attuale e il Chiesa avvicinato alla porta, oltre a Rabiot (possono bastare?)") e aggiunge: "Considerato una sorta di Trapattoni del Terzo Millennio, Allegri ha il difetto di pensare solo a fare punti con le risorse di cui dispone: quando lavorava con Buffon, Ronaldo, Chiellini, Bonucci, Marchisio, Mandzukic, Dani Alves e Higuaìn, faticava molto meno; con Alex Sandro, Miretti, Locatelli, Gatti, Weah e Kostic, è condannato a vincere la naturale pigrizia".

Poi la chiosa: "Invariata anche la formuletta di settembre: se Max si piazza quinto ha fallito; se quarto, ha fatto il suo; terzo e ha fatto bene, secondo benissimo. Primo, santo subito".