Zazzaroni: “Il Napoli poteva prenderne 5 nel primo tempo, così come il Milan nel secondo”

© foto di Lorenzo Marucci

Ospite di Pressing, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha dichiarato: “La Juve non la considero ancora da Scudetto, non ha la squadra, non è stata costruita per questo, poi se arrivano le cavallette a Milano e Napoli… Allegri sta facendo il massimo da quando è arrivato e se non si fossero fatti i gol da soli a Sassuolo o se avessero Lukaku… Il Napoli poteva prenderne 5 nel primo tempo? Pure il Milan poteva prenderne 5 nel secondo”.