Zazzaroni: "Il Napoli resta la più forte, ma si sta buttando! Dopo 'no' di Conte giusto tenere Garcia"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I giocatori dovranno prendersi le proprie responsabilità, mettercela tutto per recuperare i punti dalle prime. Potenzialmente il Napoli resta la squadra più forte, ma si sta buttando via, al netto degli errori che ha commesso Garcia e riconosciuti anche da De Laurentiis che proprio per questo ha trattato con Conte. Conte non è venuto, altre opzioni credibili non ci sono e dunque è giusto che De Laurentiis vada avanti con Garcia".