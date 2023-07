Zazzaroni ironico: "Ho sospettato che Giuntoli non fosse nato a Firenze, bensì a Betlemme"

Il direttore Ivan Zazzaroni scrive sul Corriere dello Sport un’autocritica per l’eccessiva risonanza mediatica data al trasferimento di Cristiano Giuntoli.

© foto di Lorenzo Marucci

