Zazzaroni: "Kvaratskhelia mi ricorda Meroni. Kim, c'è una differenza con Koulibaly"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Ottochannel

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto a Ottochannel: "Kvara mi ricorda Meroni, in versione moderna, perché fa cose imprevedibili, vola come una farfalla tra gli avversari e rende semplici cose complesse. Non mi importa che ride poco, basta che fa sorridere i tifosi. Miglioramenti? Ne ha , ma anche se non ne avesse io firmerei per averlo sempre così. Fa cose pazzesche.

Kim è il miglior difensore europeo, è un giocatore pazzesco, è impressionante per applicazione, attenzione e precisione, per impegno nei 90 minuti. In questo Napoli in generale ci sono 4-5 giocatori attualmente sopra il livello europeo. Kim o Koulibaly? Per rendimento il sudcoreano, è più forte in assoluto, Koulibaly, come diceva Sarri, ha “la cazzata incorporata”, Kim avrà commesso 2 errori in 30 partite. Non è più forte del senegalese fisicamente, ma per dedizione e anche nel colpo di testa".