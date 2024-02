Zazzaroni: "L'Inter ha vinto scudetto col presidente in Cina e un debito imbarazzante"

Così scrive sui nerazzurri Ivan Zazzarroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport:

L’Inter ha già vinto lo scudetto, col presidente in Cina e un debito imbarazzante, Così scrive sui nerazzurri Ivan Zazzarroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport: "L’Inter ha il presidente in Cina da mesi, un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti anche secondo numerosi presidenti di club che non mancano mai di ricordarcelo (Commisso, Lotito, De Laurentiis) eppure è prima in classifica in campionato con 7 punti di vantaggio che possono diventare 8 o 10 dopo il recupero con l’Atalanta, viene da una finale di Champions con il Manchester City, re del Fair Play Finanziario fallo tu che mi scappa da ridere, l’estate scorsa ha centrato i due acquisti-chiave (portiere e centravanti), è agli ottavi della coppa più prestigiosa e si è già assicurata Zielinski e Taremi, entrambi a zero, solo commissioni.

Inoltre nei tempi corretti ha rinnovato il contratto all’allenatore che un anno fa aveva 47 punti e rischiò seriamente il posto. Se proseguo su questa strada va a finire che parlo benissimo di Beppe Marotta e poi me ne pento".