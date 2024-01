Zazzaroni: "Mazzarri? Pregiudizi nei suoi confronti, non ha ancora allenato il vero Napoli"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio Marte

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto a Radio Marte: “Mazzarri ha allenato in situazioni veramente stravolgenti, perché era senza i giocatori migliori. Non ha mai avuto il vero Napoli. Quando avrà qualcosa di simile alla rosa dello scorso anno, potremmo valutarlo diversamente. Credo ci sia una grande forma di pregiudizio nei suoi confronti, che tra l'altro lo ha sempre accompagnato nella sua carriera. Il 4-3-3 è ormai messo in un angolo? Visti gli acquisti, non lo escludo perché la squadra subisce molto, poiché i giocatori sono sotto condizione e, invece, ora si è trovata una solidità.

Penso a Di Lorenzo, che fino all'anno scorso era un fenomeno, ma oggi si vede che è in un momento di discontinuità. Quando avrà Anguissa, Osimhen e magari un Kvara un po' più libero di testa, allora vedremo un Napoli diverso".