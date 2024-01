Zazzaroni: “Napoli da 8°-10° posto a Torino e non c'entrano niente Spalletti e Giuntoli"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’: “Contro il Torino ho visto una squadra normalizzata, un Napoli da 8°-10° posto. Non credo che le partenze di Spalletti e Giuntoli siano la sola causa di questa situazione e penso che i ritiri facciano particolarmente bene. Ci si concentra solo su cose negative ed è un provvedimento superato. La soluzione al problema è lontana e il mese di gennaio è terribile per gli azzurri. Senza Osimhen e Anguissa manca anche fisicità e questo è un segnale che l’avversario coglie. Non so come si possa uscire da questa situazione, la gestione per Mazzarri è molto complicata e forse l’allenatore ha sottovalutato il problema. Con il Monza la prestazione non mi era dispiaciuta, a Torino invece partita molto negativa.

Fare la stagione dello scorso anno era impossibile, lo Scudetto dello scorso anno è stato qualcosa di strepitoso. Fallimento? Bisogna recuperare una situazione di normalità in società e fare le cose per bene, la Champions dista pochi punti e recuperare è ancora possibile.

Il Napoli ha commesso l’errore di non vendere Osimhen in estate. Il nigeriano voleva andarsene questa estate e c’erano tutta una serie di fattori che dovevano portare alla cessione. Anguissa? Io l’avrei tenuto. Spalletti? Il Napoli non l’ha perso come molti dicono, è voluto andare via. Mercato? A gennaio non prendi chi vuoi, ma chi puoi prendere. Mazzocchi? Lo avrei preso, ma non c’è giustificazione a quello che ha fatto a Torino.

Gestione ADL? Secondo me questa stagione deve avergli insegnato qualcosa, la figura unica del presidente non basta più. Serve una figura che faccia da ‘spugna’ tra lui e la squadra. La ricostruzione andava fatta in estate, dopo che Giuntoli e Spalletti sono voluti partire”.