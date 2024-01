Zazzaroni: "Nessun fallimento, il Napoli può recuperare! A Mazzarri va tutto storto..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso 'Pressing', trasmissione in onda su Mediaset, si è espresso così sul Napoli

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso 'Pressing', trasmissione in onda su Mediaset, si è espresso così sul Napoli: "Non sono rimasto sorpreso dopo l'assunzione di responsabilità di De Laurentiis, è talmente 'Delaurentiiscentrico' che l'ha fatto anche in quest'occasione. Mi viene da difenderlo perché è stato lui a prendere Spalletti e Giuntoli.

Per ora non parlo di fallimento, il Napoli può ancora recuperare il quarto posto. Dire che viene preso a calci da tutti non è vero, a Mazzarri in questo momento va tutto storto. E' chiaro che rivincere il campionato a Napoli è impossibile e lo dice la storia. Spalletti è andato via perché voleva andarsene, lo aveva capito".