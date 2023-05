Zazzaroni: “Non concordo con la metafora di Spalletti: dopo tanti baci vorresti concludere"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’ per commentare il pari con la Salernitana che ha rimandato la festa scudetto: “Ma i napoletani godono di più così, perchè la festa è già stata fatta e si farà nuovamente in settimana, che sia nell'infrasettimanale o nel prossimo weekend poco cambia. Non vorrei essere hard, ma restando nella metafora di Spalletti non sono troppo d'accordo con quello che ha detto Luciano: dopo tanti baci vorresti andare a concludere.

L'Inter è la squadra più forte come organico, come cambi. Il Napoli è la più bella, ma quando tu hai una profondità di rosa del genere, hai una squadra con grandi soluzioni in tutti i reparti”.