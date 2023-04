Zazzaroni: "Non mi vengano a dire che il Milan ha meritato, Marciniak è stato scientifico"

"Purtroppo, è uscita quella cosa di De Laurentiis che dice di essere contro FIFA e UEFA che sicuramente non aiuta".

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: "“Fregati”, su un piano tecnico e arbitrale. Oggi ho letto cose davvero inquietanti sulla partita, mi verrebbe anche voglia di non parlarne più. Nessuno guarda allo svolgimento della partita, conta il risultato, sento parlare di giochisti e risultatisti, perché il Milan ha giocato bene? Il Milan ha meritato? Ha giocato la partita che doveva giocare, difensiva, raddoppi su Kvara, su Osimhen, grande applicazione, chiusi dietro, pullman, palla a Leao che quando è in serata diventa uno spettacolo. Nessuno mi venga a dire che hanno meritato. Kovac ha fatto danni veri, Marciniak è stato scientifico: non puoi non ricorrere al VAR, il VAR non può non dirti che quello è rigore. Purtroppo, è uscita quella cosa di De Laurentiis che dice di essere contro FIFA e UEFA che sicuramente non aiuta, ma non penso proprio possa dipendere da questo. Partita vinta da Boban? Non voglio fare questo ragionamento.

Scudetto del Napoli intaccato? Assolutamente no e spero vivamente che i napoletani lo capiscano. È uno scudetto storico, di un’importanza incredibile. Napoli è la capitale dell’improvvisazione, quando deve programmare va un po’ in difficoltà.

Sentenza Juventus? La mia sensazione è che rimanderanno i 15 punti in Tribunale per una ridiscussione. La pena potrebbe essere ridotta, azzerata, io credo ci sarà il rinvio".