Zazzaroni punge la Juve: "Al momento Koopmeiners può solo sognarlo e subirlo"

"La Juve uno come Koopmeiners non ce l’ha. Vorrebbe averlo presto, ma per il momento deve accontentarsi di sognarlo, possibilmente inseguirlo e talvolta subirlo". Comincia con questo concetto l'approfondimento scritto oggi da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport per analizzare il 2-2 di Torino tra Juventus e Atalanta, dove a prendersi la scena è stato il centrocampista olandese nel mirino dei bianconeri, autore di una doppietta.

"La Juve un centrocampista che guarda avanti, di quelli che muovono il gioco, sentono la porta e all’occorrenza risolvono le partite lo desidera da tempo - si legge in un estratto -. Ne ha avuti tanti in passato, da qualche tempo è però costretta a fare con quel che ha, ovvero con specialisti tecnicamente ordinari - specie quando manca Rabiot - e un settore inferiore a quello di molte concorrenti, anche dell’Atalanta. Allegri non sarà il guru del calcio ottimista, o propositivo, ma quando il cuore del gioco batte con i colpi di Locatelli, McKennie, Cambiaso, Miretti e Iling Junior gli scompensi e gli errori risultano una costante: Ederson, Pasalic, De Ketelaere e Koopmeiners sono di un’altra pasta e sfido chiunque e sostenere il contrario".