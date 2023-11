Zazzaroni racconta l'ultima intervista di Mazzarri: "Vidi tutta la sua ingenuità e pensai ad ADL"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, autore dell'ultima intervista di Walter Mazzarri, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri? Quando l’ho intervistato qualche settimana fa ho visto tutta la sua ingenuità, l’ho trovato in forma ed aveva voglia di tornare ad allenare. E’ stato lui a ricordarmi che sarebbe stato pronto ad essere intervistato per le questioni burocratiche col Cagliari che doveva risolvere. E’ stata un’intervista in cui ho pensato, ma vuoi vedere che qualcuno che fa il produttore cinematografico adesso ripensa a Mazzarri? Walter a Napoli ha fatto le cose più importanti della sua carriera.

Il potenziale a Napoli c’è, Walter lo deve sfruttare al meglio e rimettere il Napoli sulla giusta carreggiata. E’ in grado di dare motivazioni, semplicità e schemi. Non c’è un problema tattico, un allenatore formato della sua età può giocare con qualsiasi modulo”.