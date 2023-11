Zazzaroni, retroscena su Conte: "Ecco perchè ha rifiutato il Napoli"

Così il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni sul momento della Juventus e, soprattutto, sul futuro di Conte e di Allegri nel corso di 'Pressing'.



"E' una Juventus che lascia libero tutto. Io ero abituato a una Juventus dove tutto era chiuso, era un fortino dal quale usciva pochissimo. Invece dall'ultima Juventus esce tutto, anche quello che non dovrebbe uscire. Quindi probabilmente c'è la volontà di fare un po' di casino". Così il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni sul momento della Juventus e, soprattutto, sul futuro di Conte e di Allegri nel corso di 'Pressing'.



Zazzaroni ha poi aggiunto in un altro passaggio: "Che Conte voglia tornare alla Juventus credo lo sappiano anche i muri, che sia quella la sua società di gradimento. Ha rifiutato il Napoli perché ha idee completamente diverse. Per quanto riguarda Allegri, lui vuole andare via a fine stagione. Non ci sono le condizioni per rimanere, prenderà i soldi che dovrà prendere e andrà via. E' normale così, lui appartiene a un'altra Juventus che non c'è più. Probabilmente è un po' disorientato da ciò che accade oggi"

In chiusura ancora una riflessione su Allegri: "Se dovesse arrivare tra le prime quattro o addirittura fare qualcosa di più, credo questo alimenterebbe i rimpianti post. Ma è un problema secondario, vedremo cosa accadrà. Allegri fatica a ritrovarsi in una Juventus diversa. Poi nel calcio tante cose possono non verificarsi, ma io oggi dovessi scommettere una cifra molto importante lo farei sul suo addio a fine anno. Si dimette? Ci sono tanti modi per andare, ha ancora un anno di contratto".