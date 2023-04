Zazzaroni smorza gioia Juve: "Collegio di Garanzia ha confermato la colpevolezza dei bianconeri"

Sulle pagine del "Corriere dello Sport", Ivan Zazzaroni commenta così l'esito del ricorso fatto dalla Juventus al Collegio di Garanzia del CONI

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Sulle pagine del "Corriere dello Sport", Ivan Zazzaroni commenta così l'esito del ricorso fatto dalla Juventus al Collegio di Garanzia del CONI: "Il Collegio di Garanzia del Coni ha confermato la colpevolezza della Juventus, stabilendo tuttavia che i 15 punti di penalizzazione sono scarsamente motiviati. L’impianto accusatorio del procuratore Chiné ha così retto nella sostanza e nella forma. Il rinvio alla Corte d’appello federale servirà a rideterminare la quantità di punti da togliere ai bianconeri.

Nel processo di rinvio Chiné dovrà quindi richiedere la nuova sanzione di natura afflittiva al momento del dibattito. Un esempio, se in quella data la quinta in classifica, quindi prima non qualificata dovesse essere sotto di 7 punti (la consideriamo tra le prime quattro), la Juve verrebbe penalizzata di 8. Altro ricorso e altro appello".