Zazzaroni sulla Juve: “Con Vlahovic non vince, invece con Lukaku se la gioca col Napoli”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione "Tutti Convocati" su Radio24 e si è soffermato sull'attacco della Juventus: "Con Vlahovic non vinci il campionato, con Lukaku lo vinci o, perlomeno, te la giochi con il Napoli. Vlahovic finalizza, ma non sa giocare con la squadra. Quando entra Milik, invece, la Juventus gioca in 11".