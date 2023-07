Zé Maria: “Di Lorenzo mi piace molto, ma quello che mi somiglia di più è Dodò”

Così Zé Maria, ex difensore di Inter, Parma e Perugia, ospite di Torcida Radio1 su Rai Radio 1

"La notizia di Ancelotti nuovo ct della Seleçao è stata accolta molto bene in Brasile, ha sempre avuto un bel rapporto con i giocatori brasiliani. Ci siamo sempre trovati molto bene con lui, io a Parma sono stato uno dei primi che ha allenato. La gente, i tifosi lo aspettano con tanto entusiasmo". Così Zé Maria, ex difensore di Inter, Parma e Perugia, ospite di Torcida Radio1 su Rai Radio 1, su Carlo Ancelotti ct del Brasile a partire dal 2024. Zé Maria è stato allenato da Ancelotti ai tempi di Parma dal 1996 al 1998. "Come comunicherà? In spagnolo si farà capire, poi anche in inglese, tanti brasiliani giocano in Europa. Non avrà problemi a farsi capire poi piano piano imparerà anche il portoghese".

Zé Maria in chi si rivede di più oggi? "Di Lorenzo mi piace molto, ma quello che mi somiglia di più è Dodò della Fiorentina: spinge molto, difende poco ma quello si impara negli anni in Italia, L'ho imparato anch'io, quindi possono imparare tutti - scherza Zé Maria - Di Lorenzo ha fatto benissimo negli ultimi due anni, è un giocatore in crescita e sarà importante anche in chiave Nazionale".