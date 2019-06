Zeman: "Insigne via? Ma dove va? Con me non vedeva l'ora di scapparsene a Napoli..."

Zdenek Zeman, allenatore di Insigne ai tempi di Foggia e Pescara, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino parlando del capitano del Napoli: "Futuro via? Ma dove vuole andare? Quando era a Foggia e Pescara, non vedeva l'ora di scapparsene a Napoli... Lorenzo è napoletano, deve sentire la fiducia ma anche essere più continuo. L'affetto del pubblico? Le carezze fanno bene ma non bisogna esagerare. Questa è la squadra di Insigne e qui può prendersi grandi soddisfazioni".

Sul ruolo: "Con me, ha fatto 40 gol in due anni. Per le sue caratteristiche ha più difficoltà quando gioca al centro perché i difensori sono più forti. Il suo pezzo migliore è nell'uno contro uno, con il tiro o il cross: provarlo al centro è più complicato".