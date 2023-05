Zeman: "Napoli superiore a tutti! E non per organico, ma per qualità di gioco"

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato anche della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli in un'intervista rilasciata a Il Centro

TuttoNapoli.net

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato anche della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli in un'intervista rilasciata a Il Centro: "Non me lo aspettavo, però ha dimostrato di essere superiore alle altre, non per la forza dell’organico, ma per la qualità del gioco. Non c’è stata storia, il titolo è ampiamente meritato».