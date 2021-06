Zeman: "Sarri non ha tradito Napoli, a differenza di Capello con la Roma"

"Il tradimento nel calcio esiste solo se uno si vende una partita. Se un calciatore cambia squadra e poi gioca contro quella precedente non è un tradimento, fa parte del suo lavoro. Poi non esultano... Per me dovrebbero esultare. Sarri? Non ha tradito Napoli. Bisognerebbe entrare nello specifico e vedere se c'erano problemi. Non è come Capello che disse 'Io alla Juve mai', e poi lasciò Roma di notte. Quello è già più tradimento". Così Zdenek Zeman al Bosco di Capodimonte, nelle parole riporta dall'edizione on line del Corriere dello Sport.