Zenga: "Meret? Mi piace il modo di essere glaciale. Non significa mancanza di personalità"

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport commentando anche la possibilità di puntare ancora su Donnarumma in ottica Nazionale: "Siamo a dicembre, la nazionale si ritroverà a marzo, lo staff e Spalletti avranno tempo per valutare ogni aspetto e arrivare all’Europeo con le idee chiare.

Oggi non vedo un cambio. Mi sembra che Donnarumma in Nazionale, se guardiamo le prestazioni, abbia fatto il suo. Ha commesso qualche errore nel club. Le valutazioni a giugno toccheranno a Luciano". Zenga ha poi proseguito, parlando anche di Meret: "Del portiere del Napoli mi piace il modo di essere glaciale, distaccato. Non significa mancanza di personalità".