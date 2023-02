Zenga: "Quand'era all'Inter Spalletti mi disse che Lautaro sarebbe diventato un top. Aveva ragione"

Walter Zenga, allenatore ed ex bandiera dell'Inter, in un'intervista a Sportweek ha parlato di Lautaro Martinez, raccontando un retroscena

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Walter Zenga, allenatore ed ex bandiera dell'Inter, in un'intervista a Sportweek ha parlato di Lautaro Martinez, raccontando un retroscena legato a Luciano Spalletti: "Io mi limito a dire che, in campo, Lautaro è oggi l’interprete in campo più rappresentativo di questa Inter. Un giorno Luciano Spalletti, all’epoca allenatore interista, mi disse che Lautaro sarebbe diventato un top. Aveva ragione".