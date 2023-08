Zenga: "Strano che Spalletti stia fermo, ma ADL ha fatto la scelta giusta"

Walter Zenga ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.





Che stagione è stata?

"Bella, vinta da una squadra - il Napoli - che ha giocato un calcio fantastico, fotografia della natura proprio allenatore. Un club capace di rivoluzionarsi, via Koulibaly e Insigne e Mertens, e di trovare con Giuntoli Kim e Kvara, che in pochi conoscevano. Io me lo ricordo ciò che si diceva e so bene anche che mi sbilanciai su Correa all’Inter e De Ketelaere al Milan: due crack, dissi. Ci metto la faccia, io".



Un pensiero in libertà.

"È strano però che Spalletti non sia in panchina, ma vedrete che tornerà presto: uno come lui non può restare a fare da spettatore. Però De Laurentiis ha scelto l’erede giusto, perché Garcia e un gran tecnico".