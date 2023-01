Zenga: “Tutti parlano di Kvara, ma l’immagine del Napoli è il gruppo di Spalletti”

Nel corso di 'Calciomercato l'originale, è intervenuto l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga.

Nel corso di 'Calciomercato l'originale, è intervenuto l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga : " Se parlo del Napoli mi viene in mente l’immagine del gruppo. Tutti parlano di Kvara, ma è un gruppo che è nato in una maniera un po’ particolare. Quando quest'estate sono andati via i quattro giocatori più importanti nessuno poteva pensare che il Napoli potesse fare così bene. Quindi l’immagine di questo Napoli è quella di Spalletti ”.

Corsa Scudetto? Non sappiamo i reali valori che scenderanno in campo, non possiamo sapere cosa è successo dopo una sosta così lunga. L'Inter è quinta in classifica con 11 punti di distacco dalla prima, lo scudetto sarebbe un'impresa quasi miracolosa".