Zerbin, l’entourage svela: “Ecco perché l'affare col Venezia è stato più lungo del previsto"

Un punto sul mercato del Napoli, sicuramente non all'altezza delle aspettative dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain. A tracciarlo è l'agente Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Radio Capri: “Napoli, un mercato deludente? Sì, e il problema ora è Conte, andrà calmato e gestito, questa è l’unica volta che perde nel mercato. Se tutto andrà bene… bene, altrimenti avrà sempre questo magone che la società non ha rinnovato il contratto di Kvara o non l’ha sostituito a dovere”.

Valcareggi è anche membro dell'entourage di Alessio Zerbin, calciatore assistito dal suo amico Giulio Marinelli ceduto dal Napoli al Venezia nell'ultima sessione di mercato (con tanto di esordio con gol per il ragazzo): “È stata una trattativa po’ lunga perché quando si tratta di dettagli il Napoli fa in 3 giorni quello che si potrebbe fare in 2 ore. Giovanni Manna è fantastico, è stato gentile con noi”.

Infine due battute anche sull'affare saltato tra Napoli e Fiorentina per Pietro Comuzzo: “Se vuoi un rolex non puoi pagarlo a rate, a livelli alti si paga cash. So che l’asino è cascato per la volontà da parte del Napoli di dilazionare il pagamento”.