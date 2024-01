Zerbin, l'ex allenatore: “Ha bisogno di continuità. Ha grandi margini di miglioramento”

Massimo Gardano, allenatore di Zerbin quando giocava nel Gozzano ed ora responsabile settore giovanile della Pro Vercelli, è intervenuto a Marte Sport Show

Massimo Gardano, allenatore di Zerbin quando giocava nel Gozzano ed ora responsabile settore giovanile della Pro Vercelli, è intervenuto a Marte Sport Show in onda su Radio Marte: "Sono molto felice per Alessio, un ragazzo che merita tutto quello che sta ottenendo. Ci siamo sentiti dopo la partita con la Fiorentina ed era molto felice, ovviamente.

Però avendo sempre l'atteggiamento e la semplicità del ragazzo che ho conosciuto a Gozzano. Gli ho chiesto anche come sta dopo la testata al palo ma per fortuna sta benissimo. Il suo futuro? Bisogna capire che tipo di scelte tattiche farà il Napoli, lui però avrebbe bisogno di continuità per esprimersi al meglio e per continuare a crescere. Il suo ruolo per me resta quello di esterno d'attacco, poi è chiaro che può giocare anche a tutta fascia. Ma se ad un esterno d'attacco gli si chiedono i gol... beh lui ne ha segnati due l'altro giorno... In ogni caso ha margini di crescita importanti, anche perchè un fior di professionista. Non è affatto facile farsi trovare pronti, specie a certi livelli. E Alessio è stato bravissimo a rispondere sempre presente. Gli auguro il meglio, sia che resti al Napoli o che vada in prestito altrove. L'importante, per i giovani è saper costruire il percorso giusto e Zerbin lo sta facendo".